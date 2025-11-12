El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallas de cotización en el interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El selectivo bate los 16.600 puntos tras subir un 4,5% en solo tres sesiones

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:20

Comenta

La fiesta alcista continúa, al menos de momento, en la bolsa española, que con una nueva subida del 1,4% logra este miércoles un nuevo ... récord por encima de los 16.600 puntos. En solo tres sesiones, el Ibex-35 ha subido un notable 4,5%, retrasando la recogida de beneficios que podría llegar en las próximas sesiones ante los niveles alcanzados que, de momento, han provocado que las cotizadas en el selectivo rompan la barrera del billón de euros de capitalización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  6. 6

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  7. 7 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  8. 8

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación
  9. 9

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  10. 10

    Empuña un hacha contra la Policía cuando le identificaba por dormir en un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización