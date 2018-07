El Ibex gana posiciones sobre los 9.900 El parqué madrileño. / J. J. Guillén (Efe) Siemens Gamesa encabezó los ascensos del Ibex-35, con una subida del 2,29%. Mediaset y Atresmedia fueron los peores valores del día, ante una mala recomendación de Deutsche Bank CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 9 julio 2018, 19:34

Números verdes en los índices de renta variable europeos en la primera sesión de la semana. Aunque las ganancias del Ibex-35 fueron de más a menos conforme fueron transcurriendo las horas. El selectivo español marcaba máximos del día poco antes de las diez de la mañana en el entorno de los 9.970 puntos, para a partir de ahí ir perdiendo posiciones y terminar la jornada en los 9.927 puntos, lo que supone una revalorización del 0,22%.

En el selectivo español, Siemens Gamesa fue el valor más rentable, con un avance del 2,29%. A continuación se colocó el Sabadell, que subió un 1,84%. IAG, Técnicas Reunidas, ArcelorMittal, Bankia, Inditex, ACS y Mapfre fueron los valores que se apuntaron más de un 1%.

En rojo, Mediaset fue el peor, con un recorte del 4,75%. Después se situó Grifols, que se dejó un 2,23%. Red Eléctrica, por su parte, cedió un 1,09%. Después se colocó Enagás, que bajó un 0,64%, mientras que Colonial retrocedió un 0,57%.

Entre los grandes, pérdidas para Iberdrola, que cayó un 0,44%, mientras que Telefónica y BBVA bajaron un 0,06% y un 0,02%, respectivamente.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Duro Felguera fue el centro de atención, con una fuerte subida del 232,78% ante rumores sobre la buena marcha de su ampliación de capital y su reestructuración. Después se colocó Adveo, con una subida del 20%. En rojo, el único valor que lo hizo peor que Mediaset fue Atresmedia, que retrocedió un 6,37%. Las dos cadenas de televisión han recibido malas recomendaciones por parte de Deutsche Bank.

El 'Brexit' y los activos británicos, protagonistas

El índice más rentable de todos fue el Ftse 100 británico, que se anotó casi un punto porcentual. Ello, después de la dimisión de Boris Johnson, el ministro británico de Asuntos Exteriores. Tras conocerse su decisión, al filo de las cuatro de la tarde, la libra perdía posiciones, mientras que el Ftse 100 británico aceleraba sus ascensos.

La dimisión de Johnson tiene lugar después de la del jefe de la negociación del Brexit, David Davis, que se producía anoche, debido a su desacuerdo con la estrategia de May con vistas a la ruptura con la Unión Europea. El movimiento de ambos se entiende como una rebelión de los partidarios del 'Brexit' duro contra el blando que defiende Theresa May. Los activos británicos, en particular la libra (cuya depreciación favorece a la Bolsa de Londres), están poniendo en precio el cuestionamiento de la propia Theresa May, ése es el verdadero centro de atención en estos momentos: si se le permitirá liderar un gobierno en que convivan dos perspectivas sobre el Brexit o si el partidario de una ruptura dura se terminará imponiendo acabando con la propia primera ministra. Las estrategias apuntan que el tipo de cambio entre la libra y el dólar podría caer hasta el nivel de 1,25 en el caso de que se ponga en cuestión el mandato de Theresa May; esta tarde el tipo de cambio ronda el nivel de 1,326 unidades.

Por lo demás, en el Viejo Continente contamos con una buena referencia económica, la del Sentix, que mide la confianza inversora en la zona euro: en el mes de julio ha ganado posiciones desde los 9,3 hasta los 12,1 puntos cuando se esperaba una pequeña caída hasta los 9 puntos. Ello favoreció una primera apreciación del euro frente al billete verde, que llegó a tocar el nivel de 1,1790 unidades, pero al cierre de la sesión la moneda comunitaria se había replegado hasta 1,1750.

Entre los índices que ganaron más que el selectivo español, además del Ftse 100 británico, estuvo el PSI-20 de Lisboa, que se anotó un 0,77%, mientras que el Ftse Mib de Milán avanzó casi medio punto porcentual, mientras que el Cac 40 francés y el Dax alemán se anotaron alrededor de un 0,4%.

En el mercado de deuda, leve subida de la rentabilidad del bono alemán a diez años, que llegó al 0,30%, mientras que el rendimiento de los títulos de la periferia caía: el del bono italiano, desde el 2,70% hasta el 2,66%, mientras que el del título español retrocedía desde el 1,30% hasta el 1,29%.

Wall Street también arranca al alza

Al otro lado del Atlántico, los indicadores de Wall Street arrancaban la sesión al alza: el Dow Jones se anotaba algo más de un 1% al cierre de la sesión europea, mientras que el S&p 500 y el Nasdaq subían alrededor de un 0,6%.

Las subidas en las Bolsas europeas y en Wall Street seguían a las registradas en los mercados emergentes, cuyas divisas también recuperaban posiciones, desde la lira turca hasta el zloty polaco. Ello, ante una menor preocupación por la guerra comercial.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 1,13%, hasta rozar los 78 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,11%, hasta los 73,73 dólares.

El oro, mientras tanto, se anotaba un 0,43%, hasta los 1.260 dólares la onza.