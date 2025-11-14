El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El Ibex se hunde un 2% lastrado por Acciona y los bancos, mientras los inversores huyen del riesgo con el bitcóin perdiendo todo lo ganado en el año

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Sesión de fuertes caídas para las bolsas europeas, un día después de que Wall Street sufriese duras pérdidas por las dudas que vuelven a generar ... las valoraciones de los gigantes tecnológicos. Eso, sumado a que los inversores ven menos probable ahora una nueva bajada de tipos en EE UU, ha sido la excusa perfecta para que, en unos niveles ya elevados, los inversores aprovechen para recoger beneficios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas