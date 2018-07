Un matrimono vallisoletano recupera 25.000 euros perdidos tras caer el Banco Popular

«El director era conocido y amigo y fue él quien me lo vendió, que es lo que suele pasar»

Los clientes tenían absoluta confianza en el banco y la información no fue acorde al riesgo que soportaba su compra. Estas son las claves, que el demandante, J. M. F., explica con estas palabras: «me vendieron las obligaciones subordinadas y me dijeron que no se podía perder de ninguna forma». «Lo único que podía tener era alguna minusvalía si las quería vender antes de tiempo porque tendría que venderlas al precio que estuvieran en el mercado. No perder su totalidad, como así ha sido. De la noche a la mañana». El afectado indica que había realizado inversiones con anterioridad y que es un jubilado que las hizo cuando estaba en activo, pero que eran, remarca, como las de «un cliente normal, de a pie», no de un experto financiero. Tras conocerse la sentencia, el matrimonio continúa a la espera porque «de momento ha salido favorable, pero no se sabe si el Banco Popular recurrirá o no». Por ello, no hay un plazo ni una fecha para que el banco proceda al pago. J. M. F. critica que «el director de la entidad era conocido y amigo» y que fue él la persona que le vendió las obligaciones subordinadas, algo que, dice, «suele pasar».