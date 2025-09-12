El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

Accedió a la Presidencia en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029

EP

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  3. 3

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  9. 9

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero