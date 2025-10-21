La innovación y el mercado exterior marcan el camino para crecer y competir

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:10 Comenta Compartir

En un mundo cada vez más interconectado, para el tejido empresarial explorar nuevos mercados puede impulsar su rendimiento y eficiencia convirtiéndose en una potencial ventaja. Sobre los desafíos, oportunidades y herramientas clave para abordar el proceso de internacionalización se habló en la jornada 'Empresas en expansión. Competir en nuevos mercados', organizada por El Norte de Castilla con la colaboración del BBVA. Un encuentro en el que se dejó claro que apostar por la expansión de un negocio no es solo una opción, sino una necesidad para muchas compañías.

Para debatir sobre estas cuestiones se dieron cita en la mesa redonda moderada por la periodista Susana Gutiérrez, la consejera delegada de Prosol, Rocío Hervella; la directora del ICEX en Castilla y León, Isabel Clavero, y la directora de la Regional Noroeste de BBVA, Begoña Cuetos.

Para la empresa palentina de café soluble Prosol, la internacionalización no fue una opción, como explicó Rocío Hervella, «fuimos la quinta planta de producción de café instantáneo en Europa cuando solo había cuatro. Hacemos café para otras marcas a nivel global así que somos internacionales obligatoriamente». Su primer mercado fue Reino Unido y a partir de ahí, continuaron su expansión hasta superar la treintena de países a los que actualmente exportan.

Sin embargo, en el contexto actual, «la incertidumbre generada por los conflictos geopolíticos paraliza decisiones estratégicas, incluyendo inversiones clave. Y sin inversión, no hay crecimiento», advirtió Isabel Clavero, tras exponer que en los últimos años ha descendido el número de empresas exportadoras en Castilla y León pasando de las casi 8.000 en 2022 a las 5.550 en 2024.

Desde BBVA, Begoña Cuetos destacó que, «la internacionalización impulsa la productividad y diversifica las fuentes de ingresos, que pueden ser vitales en situaciones de crisis en mercados locales». La entidad bancaria, presente en 25 países y en todas las comunidades de España, acompaña a las empresas «con un expertise y una capilaridad que podemos compartir con nuestros clientes». Para Cuetos, «salir al exterior mejora no solo la producción, sino también la competitividad local. Las empresas se vuelven más resilientes a cualquier evento que pueda suceder. Ser resiliente te hace más fuerte».

El salto hacia mercados exteriores no está exento de dificultades y aunque las barreras culturales «son superables», indicó Isabel Clavero, el desconocimiento de los mercados es uno de los principales desafíos. «Las empresas tienen que saber quiénes pueden ser sus clientes en mercados internacionales». De este modo, aconsejó acudir a las oficinas económicas y comerciales de España, con 110 despachos en 90 países. «Probablemente la página del ICEX sea la web con mayor contenido de inteligencia comercial en español del mundo», afirmó.

Pero para hacer frente a las crisis, Hervella recordó que «invertir en innovación es imprescindible para acortar tiempos y aumentar la productividad». Precisamente, la productividad se ha incrementado en un 120% desde 2019, tras lograr superar la crisis del gas del año 2021-2022 que supuso para Prosol pasar de una factura de 2,5 millones de euros a 12 millones, «sin paracaídas».

Compromiso BBVA

En este reto de la expansión global, BBVA refuerza su compromiso brindando asesoramiento a través de la figura de los gestores especializados, con 2500 gestores de banca de empresas repartidos por todo el mundo. «No es solo dar un servicio financiero, es conocer al cliente, a su empresa, su mercado y acompañarle en cada paso, con una visión global, pero con una atención muy cercana», explicó Begoña Cuetos. Asimismo, este asesoramiento se amplía al sector de la divisa y a la apuesta por prestar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar «la experiencia y conveniencia» de sus clientes, para lo que se invirtieron más de mil millones de euros en tecnología. Begoña Cuetos puso como ejemplo algunas de sus herramientas como la app Confirming o el sistema Pivot.

Las tres ponentes cerraron sus intervenciones con un mensaje común de apuesta por la internacionalización y la innovación. Rocío Hervella concluyó que «hay que apostar por la empresa mediana y esta tiene que enseñar a las pequeñas a crecer. Es importante juntar capacidades de todos los agentes con un foco común porque Castilla y León tiene una gran oportunidad». Por su parte, Isabel Clavero insistió en que «los mercados internacionales sí compran producto y servicio español. Apostad y, sobre todo, mantened la apuesta».

Begoña Cuetos reafirmó que «la innovación e internacionalización son el camino necesario para crecer y competir». En este sentido, en 2025 el BBVA ha acompañado a más de 128.000 empresas «en ese proceso de internacionalización de las que 3.600 son de Castilla y León y «esperamos que sean muchas más en el futuro».

Ampliar Carlos Martín Tobalina durante su intervención en la jornada promovida por BBVA y El Norte. Carlos Martín Tobalina: «Ya hay grupos chinos sujetando actividad industrial en Castilla y León» Carlos Martín Tobalina, viceconsejro de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, dio la bienvenida a los asistentes al foro que tuvo lugar en el AC Santa Ana, ayer en Valladolid, subrayando la importancia de la internacionalización para el presente y futuro económico de Castilla y León. Durante su intervención habló de una tendencia con «cierta ralentización», aunque durante el primer semestre del año 2024 el crecimiento de la comunidad en exportaciones fue de un 2,4%. En el marco del comercio mundial se refirió al papel que juegan la Unión Europea, EE UU y China y sobre éste último advirtió: «Ya hay grupos chinos sujetando actividad industrial en Castilla y León» y afirmó que «no creceremos como economía en Europa contra China».