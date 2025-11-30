El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

AFP

Una visión de Europa

La industria es poco más que un erial. No tenemos ni demografía, ni tecnología. Tenemos historia y 'stock' de capital, pero carecemos de inversión y… de ¿futuro?

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Durante su reciente visita a Bilbao para participar en un acto de la asociación Alumni de la Universidad de Deusto, el vicepresidente del Banco Central ... Europeo, Luis de Guindos, ordenó por importancia los tres principales problemas que aquejan a Europa en estos momentos. Por si no tuvieron ocasión de asistir al acto, se los resumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

