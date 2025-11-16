El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La inistra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

La trampa saducea

María Jesús Montero, con su gorro de ministra, presentará la senda del gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos más negados de la historia.

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los saduceos fueron una secta famosa y vilipendiada por sus habituales conexiones con los invasores (griegos y romanos) que acogían a las capas altas de ... la sociedad judía de la época (siglo I AC) y que no creían en la inmortalidad del alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  4. 4

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  5. 5 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  6. 6 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?
  7. 7 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  8. 8

    El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto
  9. 9

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  10. 10

    La suerte sonríe a Villada con el millón de euros del Euromillón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La trampa saducea

La trampa saducea