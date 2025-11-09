El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amancio Ortega, fundador de Inditex. EFE

Benefactor social o salteador de caminos

Ojalá tuviésemos más empresarios como Amancio Ortega, que benefician a sus empleados, a sus accionistas o a los municipios que cobran sus tasas

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

La noticia de que la clase media disminuye su perímetro en España, por culpa de la erosión constante de su poder adquisitivo y el informe ... de Cáritas que habla de un aumento de la población en riesgo de pobreza, por culpas variadas y diversas, competían esta semana en los periódicos con la publicación de la lista Forbes que incluye a las familias más acomodadas, es decir, las más ricas, que, como viene ocurriendo desde hace años, encabeza en España el empresario gallego Amancio Ortega. Ya saben mi opinión acerca de lo poco útiles y escasamente fiables que son estas listas que, en realidad, solo sirven para excitar la envidia y provocar la frustración de la inmensa mayoría. Las listas son incompletas en cuanto a los activos urbanos, inexactas en los rústicos, parciales en cuanto a los activos mobiliarios situados por debajo de los límites del control de la CNMV y completamente ignorantes de los pasivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  3. 3 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  4. 4 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  6. 6 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  7. 7 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  8. 8

    Se jubila José, el carnicero que tallaba y decoraba jamones en Delicias
  9. 9

    Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026
  10. 10

    Vox deja para el final la elección de candidato: Pollán, Hierro y el cartel de Abascal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Benefactor social o salteador de caminos

Benefactor social o salteador de caminos