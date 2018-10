Iberdrola estima que la luz ha subido menos que el pan o los pisos en 40 años El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la última junta de accionistas del grupo. / R. C. La ministra Ribera avisa de que vigilará «de cerca» cómo repercuten las eléctricas la suspensión de impuestos aprobada el pasado viernes en la factura JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Lunes, 8 octubre 2018, 13:14

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha tirado de las estadísticas acumuladas de los últimos 40 años de democracia para recordar que el precio de la luz «ha crecido un 7% menos que la renta media de las familias» españolas, apuntando que, a pesar de los repuntes de la electricidad, su coste ha hecho menos mella en los ingresos de cualquier hogar medio que otras variables.

Esa estimación se ha elaborado «teniendo en cuenta todos los impuestos y los costes de política energética que soporta la factura», ha explicado Galán en su intervención en el Congreso con motivo del 40 Aniversario de la Constitución. El presidente de Iberdrola ha indicado que, sin esas variables, el coste de la electricidad ha subido un 30% menos que la renta media familiar, e incluso ha apuntado a dos ejemplos prácticos: la luz se habría incrementado un 45% menos que el pan y un 40% menos que el precio del metro cuadrado de la vivienda en una ciudad como Madrid.

En su intervención dentro del acto, destinado a recordar cuatro décadas de servicios públicos, Ignacio Galán ha exigido que la nueva Ley de Transición Energética, así como el Plan de Cambio Climático, que se encuentran en fase de elaboración, debe establecer «objetivos ambiciosos», con «marcos regulatorios claros e incentivadores» para implantar hasta 40.000 megavatios de potencia renovable en los próximos años. Galán ha rechazado que estas políticas futuras sigan «apoyando a los que mantienen energías que más contaminan», en referencia a otras eléctricas con mucho peso en carbón o ciclos combinados.

Aunque Galán no ha querido pronunciarse sobre el decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno para aplacar la subida de la luz -«No me he leído el texto», ha señalado a los medios de comunicación-, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido a compañías como Iberdrola que tanto el Ejecutivo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, o el gravamen 'verde' que se aplicaba sobre los hidrocarburos en la producción de electricidad.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las eléctricas no son conscientes que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios», ha afirmado la ministra.

