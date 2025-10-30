El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen EP

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El documento se ha cerrado en la reunión extraordinaria del órgano de dirección de CNAT celebrada este jueves

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:01

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy han aprobado este jueves pedir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. Es decir, extender la vida útil tres años más respecto al plan de cierre pactado entre las titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en 2019.

