Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El futuro de la central nuclear de Almaraz está ya en manos del Gobierno. Tras meses deshojando la margarita y tras superar las diferencias entre ... las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy han aprobado este jueves pedir formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica que los dos reactores de la central extremeña puedan operar hasta junio de 2030. Es decir, extender la vida útil tres años más respecto al plan de cierre pactado entre las titulares y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en 2019.

«La Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. han acordado en sesión extraordinaria celebrada hoy, 30 de octubre de 2025, solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, para extender su operación hasta junio del año 2030», señala el CNAT en una nota.

La preparación de este documento ha centrado la asamblea del órgano de dirección de CNAT. Este trámite, el primer paso oficial para la prórroga, llega después de que la semana pasada las eléctricas notificaran al departamento de Sara Aagesen su «disposición» para extender la vida útil del parque atómico. Una declaración de intenciones que en ningún caso suponía el inicio del procedimiento formal, como sí ocurre con el documento que trasladarán ahora al Ejecutivo.

Siguiente pasos

Tras este movimiento, el Ministerio deberá estudiar la propuesta de las eléctricas. Y si no ve impedimentos, la reenviará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que la analice las condiciones de seguridad que las propietarias deben asegurar para conseguir la autorización.

En paralelo a esta decisión, las propietarias están obligadas a continuar con los requerimientos del CSN. Según una instrucción técnica emitida en julio, las eléctricas deben entregar el plan de desmantelamiento de Almaraz el próximo 1 de noviembre, dos años antes de la parada definitiva, para cumplir con la orden ministerial de 2020 en la que se decretó el cese definitivo en 2027. Y este trámite es obligatorio aunque reversible.

De esta forma, el CSN deberá trabajar simultáneamente en ambos procesos. Por una parte, tendrá que analizar el expediente de cierre y, al mismo tiempo, en la nueva petición. El Gobierno, por su parte, tiene hasta marzo para tomar una decisión definitiva.

En la guerra por el relato, las eléctricas han venido trasladando a la opinión pública en los últimos meses su disposición a negociar tras el apagón del 28 de abril. Esta misma semana, los CEO de Iberdrdola y Endesa se han esforzado en repetir este mensaje. La decisión de ampliar la vida de la central de Almaraz «ya depende únicamente del Gobierno», sentenció el martes Ignacio Sánchez Galán, en la presentación de resultados del tercer trimestre. Un día después, José Bogas incidió en que en el escenario actual «es crítico reconsiderar el previsto plan de cierre de la flota nuclear, que se inicia en Almaraz», subrayó el directivo de Endesa.

El Ministerio ha venido repitiendo machaconamente que «no ha cambiado su posición» en lo que se refiere a las tres líneas rojas del Ejecutivo: garantizar «la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica», que «sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro» y que «no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes».

Todo, en un momento en el que la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura a diciembre de este año deja puede dejar en el aire a la mitad del impuesto autonómico que la presidenta María Guardiola había anunciado recortar en los próximos tres años y que habrái allanado el camino a esta prórroga ya que ampliar la vida útil de Almaraz, así como la de otras centrales, reduciría de facto la tasa que las eléctricas pagan al Estado por la gestión de los residuos radioactivos.

Al margen del pulso político y empresarial, Almaraz puede técnicamente seguir operando hasta 2030, que es cuando expiran los permisos de seguridad. «Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030. Además, cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz», recalcan desde CNAT.