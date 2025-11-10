El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Huevos en el supermercado. José Ramón Ladra

La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Desde este lunes, la cría de aves al aire libre está prohibida para evitar la expansión de los brotes que ya han provocado la muerte de 2,5 millones de estos animales

José A. González

José A. González

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

«Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre». Así reza el apartado C de la Orden APA/2442/2006, que el ... Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado este lunes. Este epígrafe, acompañado de otros cinco, afecta especialmente a Andalucía, Castilla y León y Cataluña, donde se han detectado más focos en los últimos meses. En total, 1.199 municipios de la Península Ibérica afectados por esta medida. En el resto del país, el Gobierno insta a reforzar la vigilancia. En menos de cuatro meses, la expansión de la gripe aviar ha provocado el sacrificio de más de 2,5 millones de gallinas en España.

