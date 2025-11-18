El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Central nuclear de Almaraz (Cáceres) EFE

El Gobierno eleva al Consejo de Seguridad Nuclear la petición para prorrogar Almaraz

El organismo regulador estudiará la posible extensión hasta 2030 aunque el dictamen puede dilatarse hasta septiembre de 2027

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:55

El Gobierno envió este lunes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para activar el proceso de prórroga que solicitaron Iberdrola, Endesa y Naturgy ... para alargar la vida operativa de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

