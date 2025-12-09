El Gobierno aprueba la ayuda a los caseros por impago del alquiler

El Gobierno busca nuevas vías para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, en un momento en el que los precios no son el ... único obstáculo que encuentran los potenciales inquilinos. El miedo a los impagos ha provocado que, en muchas ocasiones, los requisitos exigidos sean inasumibles, más allá de la carga dineraria. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para regular una serie de ayudas a los propietarios frente al riesgo de impago.

Para contar con esa cobertura, los arrendadores deben cumplir con determinados requisitos. Entre ellos, que los contratos sean para menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada CCAA), con una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.

Además, debe depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.

Las comunidades autónomas podrán fijar criterios adicionales si así lo consideran, para acceder a esas compensaciones que cubrirán no solo el impago de las rentas, sino también posibles daños causados a la vivienda o el coste de suministros debidos.

Desde el Ministerio de Vivienda apuntan a que la cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025. «En próximas fechas se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida», explican, recordando que las comunidades autónomas tendrán que remitir semestralmente información al Ministerio acerca de las coberturas aplicadas.