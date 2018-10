La Generalitat limita el ultimátum de Torra a los presupuestos Quim Torra. / Efe El Consejo para la república de Puigdemont será una entidad de derecho privado y financiación privada que interactuará con el Govern CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 30 octubre 2018, 14:41

El Consejo para la República, el organismo impulsado por Quim Torra y liderado por Carles Puigdemont para internacionalizar el 'procés' se presentará esta tarde con toda la solemnidad en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Su puesta de largo se producirá un año después de que Carles Puigdemont marchara a Bruselas, huyendo de la justicia española.

En cualquier caso, esta entidad no formará parte de la estructura de la administración de la Generalitat. La consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha señalado esta tarde, tras la reunión del consejo de Gobierno, que el Consejo será una entidad de derecho privado y de financiación privada. Se especula con que podría ser una fundación, aunque Artadi no lo ha precisado. La Generalitat sitúa el ente como una pieza clave para «implementar el mandato del 1-O». Será de titularidad privada, pero «interactuará» con el Govern, según Artadi. Habrá una relación institucional, como el hecho de que se presente en el Palau de la Generalitat. «Es por el reconocimiento que tenemos del Govern legítimo», ha expresado la portavoz de la administración catalana.

Artadi ha descartado además que el Consejo para la república participe en el día a día de la gestión del gobierno, pero sí intervendrá, ha dicho, en la «articulación» del movimiento independentista. Éste actuará en cuatro ámbitos: el institucional (Govern, Parlament y partidos), las entidades soberanistas, el «exilio» (aquí entra el Consejo para la República) y las prisiones. En una pregunta por escrita al PSC, la Generalitat afirma que «no consta ningún órgano ni unidad adscrita a la administración que se denomine Consejo para la república». El Consejo nace entre dudas por parte de sectores del secesionismo que no ven clara su efectividad y temen que sea una herramienta más bien simbólica.

Mientras, la consejera de la Presidencia ha rebajado el alcance del ultimátum que lanzó Quim Torra a Pedro Sánchez y que expira en el mes de noviembre. Según Elsa Artadi, el ultimátum afecta únicamente a los presupuestos del Estado y «no tanto a los temas sectoriales. Mientras el presidente del Gobierno no ponga una propuesta sobre la mesa en lo que respecta a la autodeterminación, los grupos secesionistas no apoyarán las cuentas del Gobierno. «Evidentemente seguimos en el no», según Artadi, que ha emplazado a Sánchez a proponer una oferta que, según ha dicho, aún no ha hecho llegar a la Generalitat. «No buscamos gestos, buscamos soluciones», le ha espetado al presidente español.

Artadi ha celebrado además que Pedro Sánchez haya decidido comparecer en el Congreso para hablar sobre la cuestión catalana. «Estamos expectantes», ha asegurado. «Seguiremos con interés» su comparecencia. Le pedimos, ha rematado la consejera, que sea claro y que paso de las palabras a los hechos y detalle cuál es su propuesta para «solucionar el conflicto» catalán.