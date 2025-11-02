El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Josep Borrell. E. N.

José Borrell protagonizará el 3 de noviembre, el Foro Económico de El Norte

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:56

José Borrell protagonizará el lunes, 3 de noviembre, una nueva sesión del Foro Económico de El Norte de Castilla, que comenzará a las 9:30 horas en el Hotel Vincci Frontaura de Valladolid. El ex Alto Representante y vicepresidente de la Comisión Europea mantendrá un diálogo con el director de El Norte, Ángel Ortiz, en un evento patrocinado por Banco Sabadell, Collosa y Gullón.

José Borrell, destacado por su amplia trayectoria política, en la actualidad es presidente de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). De 2019 a 2024 fue el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Anteriormente, fue ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España (2018 a 2019). Otro hito importante en su trayectoria profesional se produjo entre los años 2004 a 2007, momento en el que fue presidente del Parlamento Europeo, donde de 2007 a 2009 presidió la Comisión de Desarrollo.

En España, fue diputado de 1986 a 2003 y ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas, Transporte, Telecomunicaciones y Medio Ambiente (1991-1996). Además, fue secretario de Estado de Hacienda (1984-1991) y secretario general de Presupuestos y Gastos Públicos (1982-1984).

En el ámbito académico, Borrell ocupó la Cátedra Jean Monnet de Integración Económica Europea en la Universidad Complutense de Madrid (2013-2017) y también fue presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia (2010-2012).

Antes de comenzar con su carrera política, fue profesor de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y en la Universidad Complutense de Madrid de 1972 a 1982.

Para acudir a este evento es necesario haber confirmado asistencia.

