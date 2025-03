Hacienda suspenderá la regla de gasto a los ayuntamientos

Motivos del veto

¿Qué son los remanentes de tesorería de los ayuntamientos? Reflejan la situación de liquidez de una entidad local al cierre de un año, es decir, es el dinero disponible para financiar gastos que resulta de la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, de los que serestan las obligaciones de pago. Es una suerte de acumulación de todos los ahorros pasados de los ayuntamientos, incluidos los superávits. Se calcula en más de 15.000 millones de euros el volumen de remanentes de los consistorios españoles.

¿Por qué los municipios no pueden gastar sus propios ahorros? Por varias razones. En primer lugar, la Constitución, después de la reforma del artículo 135 en el verano de 2011 consigna que «las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario». Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, conocida popularmente como 'ley Montoro', dado que se aprobó con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, establece en el artículo 11 del capítulo III que «las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario». Ello impone un primer límite a lo que pueden gastar los ayuntamientos: sus gastos no pueden superar a sus ingresos (y los ahorros no se consideran tales). Pero, además, la Ley de Estabilidad incorpora una regla de gasto que implica que el gasto de cada ayuntamiento no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Y existe una restricción más: cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, éstos no se deben destinar a financiar nuevos gastos, sino que se han de dedicar a reducir el nivel de deuda pública o al ahorro en depósitos. Aunque, de sobrar dinero tras haber atendido el servicio de la deuda, se pueden acometer inversiones «financieramente sostenibles».

¿Qué alivios, entonces, incorpora el nuevo decreto de Hacienda? Da cierto margen para un mayor esfuerzo presupuestario, puesto que suspende la regla de gasto para 2020 y da mayor flexibilidad para utilizar los superávits de años previos (2018 y 2019) en inversiones financieramente sostenibles. Si bien el mandato del equilibrio presupuestario sigue vigente: todos los gastos han de estar respaldados por ingresos equivalentes. Ello implica que sus remanentes siguen atrapados. Los 5.000 millones que ofrecía Hacienda a cambio de esos recursos superaban esa restricción dado que entraba en los ayuntamientos en forma de ingreso financiero, herramienta para esquivar incurrir en déficit.