Los ERTE aumentarán un 5,7% las declaraciones con resultado a pagar a Hacienda La Agencia Tributaria calcula que habrá unos 320.000 nuevos contribuyentes por percibir esta prestación Jesús Gascón, director general de la AEAT. / europa press CLARA ALBA Madrid Miércoles, 7 abril 2021, 14:10

Comienza la Campaña de la Renta 2020, el primer ejercicio marcado por la crisis del coronavirus y por las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia. Y la Agencia Tributaria ya ha detectado un claro cambio de tendencia en las declaraciones a pagar y a devolver por el efecto de los ERTE. En concreto, las declaraciones que saldrán a pagar al fisco se dispararán un 5,7%, con cerca de 320.000 trabajadores que tendrán que declarar por primera vez (y posiblemente pagar) por percibir esta prestación.

Tal y como ha explicado en la presentación de la nueva campaña Jesús Gascón, director general de AEAT, está previsto que este año se presenten un total de 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año anterior. De esa cifra, dos tercios saldrán a devolver, unas 14,33 millones (un 1% menos que el año anterior) por un importe de 10.857 millones de euros, un 3% menos que en el ejercicio precedente.

Pero la sorpresa ha llegado con las declaraciones a ingresar, que este año se dispararán ese 5,7% hasta los 5,96 millones por un importe de 12.976 millones de euros, un 2% más.

En consecuencia, el resultado neto de la campaña de este año será de 2.119 millones de euros a favor de Hacienda. Tal y como ha recordado Gascón, muchos trabajadores afectados por los ERTE se encontrarán con dos pagadores (la empresa y el SEPE) que, en el caso del segundo, no ha aplicado retención, provocando que muchos de ellos tengan que pagar al fisco.

Ante esta situación, y con una cifra estimada por la Agencia Tributaria de unos cuatro millones de perceptores de ERTE a lo largo de todo el pasado año, Gascón ha advertido que si esta medida de apoyo se extiende en el tiempo y «se convierten en algo estructural«, habría que buscar una solución para evitar que las retenciones futuras afecten a los ciudadanos.

Avisos por dos pagadores

Los ERTE también han provocado un incremento de los avisos a los contribuyentes, tras el caos que el pasado año provocaron los 'pagos de más' por parte del SEPE a los afectados por estos procesos. Además de remitir ya más de 300.000 cartas para informar a quienes tuvieron dos pagadores (la empresa y el SEPE) de que deben pasar por el fisco, la Agencia Tributaria ha recomendado a quienes recibieran cantidades indebidas «declarar lo correcto, como si ya hubieran reintegrado el importe de más».

En caso de que el afectado no sepa aún si ha percibido o no esas cantidades 'extra', Gascón ha recomendado esperar hasta que el SEPE o el responsable de nóminas de su empresa se lo comunique. Pero si el contribuyente no logra conocer el importe, puede hacer la declaración con esos ingresos recibidos pagando los correspondientes impuestos y, después, recalcular y rectificar los datos para recuperar los impuestos pagados de más.

Gascón ha confirmado, además, que los contribuyentes afectados por un ERTE tendrán un plazo de 6 meses para rendir cuentas con Hacienda. Por ejemplo, si un contribuyente tiene que pagar 300 euros, se le cargará 50 euros el día 20 de cada mes, desde julio a diciembre, y sin intereses de demora.

Los nuevos contribuyentes derivados de los ERTE no serán los únicos que engorden el número de declaraciones presentadas. En esta campaña, muchos perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) también tendrán que rendir cuentas con Hacienda por primera vez, al estar obligados a realizar la declaración aunque se trate de una renta exentas Eso sí, los que superen en 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) sumando esta ayuda aprobada el pasado año por el Gobierno con otros ingresos, sí tendrá que tributar por ella.

Criptomonedas y alquiler

La campaña de la renta que comienza este 7 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de junio, ha arrancado con fuerza. Aunque solo lleva unas horas en marcha, Hacienda ya habí registrado a cerca de 580.000 declaraciones hasta la 13.00h de este miércoles, un 34% más que año pasado. De ellas, 89.000 se han realizado a través de la app, un 43% más.

Además de a los perceptores de ERTE y del IMV, también se han remitido avisos a un total de 14.800 contribuyentes por su operativa con criptomonedas. La cifra es inferior a la registrada en la campaña anterior, pues se ha centrado en la actividad con esta clase de activos del ejercicio 2020, frente a plazos más largos que se habían considerado anteriormente.

Mayor esfuerzo de vigilancia está realizando el fisco sobre los contribuyentes con rentas en el exterior, con un total de 961.000. La cifra es, sin embargo, también inferior a la del año anterior por el mismo motivo: la información aportada por las entidades financieras se centra en los ingresos de 2020, mientras que en años anteriores se incluían las rentas de varios ejercicios.

El número de avisos por alquileres de inmuebles también se ha reducido hasta rondar los 400.000, debido en buena parte a la decisión del Tribunal Supremo de anular la obligación que tenían las plataformas de alquiler de presentar una declaración informativa sobre los pisos turísticos.