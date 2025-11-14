Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

«Son innumerables los países que nos han puesto restricciones a animales vivos; algunos las regionalizan y otros no». Estas son palabras de ayer del ... director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, tras prohibir la crianza de gallinas al aire libre. No detalló el nombre exacto de los países que han decretado estas medidas —que también afectan a otros estados comunitarios—, pero su impacto sí se registra en las exportaciones españolas, especialmente la de huevos, que en lo que va de año caen un 10%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo peor está por llegar, aseguran.

Las previsiones del departamento de Luis Planas son «de empeoramiento en las próximas semanas». Los focos, a la espera de una próxima actualización, son un total de 14, que han supuesto el sacrificio de 2,5 millones de aves. La expansión del nuevo clado del H5N1, más contagioso, ha provocado que varios países reduzcan las importaciones de estos alimentos 'made in Spain' y otros, directamente, lo veten. Es el caso de China, que en abril prohibió todas las importaciones, directas e indirectas, debido «a los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad» con el objetivo de «prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la seguridad y bioseguridad del ganado nacional». Tanto desde el sector como desde el Ministerio defienden el buen hacer de las explotaciones avícolas y de las medidas biosanitarias que se aplican. «Un caso positivo supone el sacrificio de todos los animales, la destrucción del pienso y la limpieza completa de la nave», comenta Eloy Ureña, responsable avícola de COAG. «Si el virus entra, es la ruina», apostilla.

El mundo científico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se suman al mensaje tranquilizador: «Los huevos pueden consumirse sin peligro, siempre que se preparen de forma adecuada, manteniendo la limpieza, separando los alimentos crudos de los cocinados, cocinándolos completamente, manteniéndolos a temperaturas de seguridad y utilizando agua y materias primas seguras». No obstante, sí recomiendan «evitar el consumo de huevos crudos o poco cocidos procedentes de zonas donde hay brotes de gripe aviar».

A pesar de estos argumentos, los envíos de huevos de consumo hasta agosto acumulan caídas de dos dígitos, aunque destacan que «es pronto para achacarlo a la gripe aviar», explica Urueña. El descenso se registra con pronunciadas caídas en mercados importantes, especialmente el alemán, con un recorte del 67,4%; Polonia (47,15%); Portugal (19,3%); Francia (17,11%) y Reino Unido (15,45%). Destacan, por el contrario, las exportaciones a Israel, que crecieron un 97,3%.

España se sitúa como el tercer país productor de la Unión Europea con el 13,5% de la producción total. Solo le hacen sombra Francia (14,4%) y Alemania (14,1%). Del total de la producción anual, según datos del sector, el 20% se vende más allá de las fronteras nacionales con destino principalmente a países de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Países Bajos. No obstante, también hay que destacar el comercio con países terceros como Reino Unido, Israel o Mauritania.