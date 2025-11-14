El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajador desecha huevos de gallina en una granja en cuarentena. EFE

Las exportaciones de huevos españoles caen un 10% hasta agosto

Los envíos se desploman a países como Alemania, Polonia o Arabia Saudí, aunque el sector asegura que es pronto para valorar el impacto de la gripe aviar

José A. González

José A. González

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:02

«Son innumerables los países que nos han puesto restricciones a animales vivos; algunos las regionalizan y otros no». Estas son palabras de ayer del ... director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, tras prohibir la crianza de gallinas al aire libre. No detalló el nombre exacto de los países que han decretado estas medidas —que también afectan a otros estados comunitarios—, pero su impacto sí se registra en las exportaciones españolas, especialmente la de huevos, que en lo que va de año caen un 10%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y lo peor está por llegar, aseguran.

