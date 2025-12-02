El Estado abonará en una única paga antes de fin de diciembre la subida del 2,5% a los funcionarios

Fin a la congelación salarial para los más de 3,5 millones de empleados públicos. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ... ley por el que se acuerda elevar las retribuciones de los funcionarios un 11,5% durante el periodo 2025 a 2027 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.

Así lo anunció el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en rueda de prensa: «Es un buen acuerdo, un excelente acuerdo para la Función Pública para varios años. No supone solo una mejora salarial, sino que revierte los recortes de la anterior Administración y garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios».

El Estado abonará antes de que termine el mes en una única paga la subida del 2,5% de este año por los atrasos desde el 1 de enero, puesto que tiene carácter retroactivo, a los cerca de 600.000 empleados públicos que tiene a su servicio, pero los en torno a 2,9 millones de trabajadores restantes dependerán de lo que decidan sus Administraciones, esto es, los Gobiernos regionales, diputaciones, ayuntamientos... tal y como explicó López.