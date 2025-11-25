El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

EFE

Bruselas ve a España «en riesgo» de incumplir las reglas fiscales acordadas

La Comisión Europea apunta que, según sus previsiones, el aumento de gasto primario español para 2026 «estará por encima» del 3,5% pactado

Olatz Hernández

Bruselas

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

Las Previsiones Económicas de otoño de la Comisión Europea trajeron buenas noticias para España, que liderará el crecimiento de los grandes países de la Unión ... Europea (UE), con un avance de su economía del 2,9%. Sin embargo, en su paquete de recomendaciones, Bruselas ha llamado la atención al país por «estar en riesgo de no cumplir con el techo de gasto neto» que marcan las reglas fiscales europeas, una situación en la que también se encuentran Croacia, Lituania y Eslovenia.

