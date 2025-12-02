Telefónica ofrece solo prejubilaciones en su primera ronda de negociación del ERE

La primera ronda de negociación del ERE planteado por Telefónica para casi 6.100 empleados en España termina sin acuerdo. La operadora y los sindicatos ... tuvieron sus dos primeras reuniones entre el lunes y el martes donde la empresa planteó la primera oferta para las siete filiales afectadas: Telefónica España, Móviles y Soluciones (las tres incluidas en el convenio CEV y que agrupan a 5.040 despidos) y Telefónica S.A., Global Solutions, Innovación Digital y Movistar+, con quien la operadora se reunió hoy. El principal punto de choque es que Telefónica por ahora solo ha planteado las condiciones de las prejubilaciones, que plantea para mayores de 55 años, mientras que los sindicatos exigen conocer la propuesta de los despidos forzosos -a los que se oponen- porque no hay suficientes trabajadores en ese tramo de edad para cerrar un ERE de alrededor de 6.000 personas.

Las condiciones ofrecidas son similares en las siete filiales, aunque para Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital la propuesta es algo inferior, con un 65% del sueldo para los trabajadores nacidos en 1970 hasta los 63 años y un 35% hasta los 65, mientras que a Movistar+ y las tres sociedades del CEV ofrecen un 68% y 38%, respectivamente. Por tanto, otra de las demandas es que las condiciones sean equiparable económicamente en todas las filiales, sobre todo porque en las cuatro sociedades reunidas este martes la plantilla es más joven y tendrán más difícil completar el volumen de salidas con prejubilaciones. Además, en todas las filiales se exige una antigüedad mínima de 15 años para sumarse al plan de salidas, como ya ocurrió en el ERE de 2024.

Condiciones «insuficientes»

Un punto positivo para los representantes de los trabajadores es que la compañía ha reducido en un 17% el número de salidas de Movistar+, pasando de las 297 planteadas en un primer momento a las 245 actuales. Y esperan que siga siendo esta la tendencia en el resto de sociedades. Aún así, desde UGT tacharon de «claramente insuficiente» la propuesta económica realizada este martes por el grupo, por lo que «ni merece la pena mencionarla», aseguraron.

Los sindicatos recordaron que la negociación del ERE está directamente vinculado al del próximo Convenio Colectivo y que no contemplan cerrar un acuerdo por separado. La próxima reunión entre empresa y representantes de los trabajadores tendrá lugar el próximo jueves día 4.

El lunes la teleco propuso también la actualización anual del 1% del salario entre los 63 y 65 años, el pago a la familia en caso de fallecimiento del empleado, el pago de la Seguridad Social y seguro médico, la aportación al plan de pensiones y la asunción de las cotizaciones mientras el trabajador se encuentre en paro.