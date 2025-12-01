El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Murtra ofrece prejubilaciones a partir de los 55 años con las mismas condiciones del último ERE

Los sindicatos consideran «insuficiente» esta primera propuesta de Telefónica que elimina la prima de voluntariedad de 10.000 euros que incluyó en 2024

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:56

La negociación del ERE está cociéndose en la sede de Telefónica. Después de que la operadora planteara 6.088 despidos en España dentro del expediente ... de regulación de empleo (ERE) presentado a los sindicatos hace unos días, este lunes han comenzado los contactos con los representantes de los trabajadores. La compañía ha presentado su primera oferta con unas condiciones idénticas a las ofrecidas en el ERE de alrededor de 3.000 empleados que se cerró en 2024, a excepción de la prima de 10.000 euros de voluntariedad que se llevaron entonces los afectados.

