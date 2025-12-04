El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid. EP

Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

La propuesta de la operadora supone reducir un 5% la afectación del ERE en tres de las filiales y UGT reclama que se supriman los 15 años de antigüedad para adherirse

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:12

Comenta

Telefónica abre la puerta por primera vez a reducir el número de despidos en su ERE para más de 6.000 trabajadores, pero las negociaciones ... siguen tensas en el edificio central de Las Tablas en Madrid entre la empresa y los sindicatos. El acuerdo se quiere firmar antes de que termine el año -para que el coste compute en las cuentas de 2025-, por lo que las reuniones se están produciendo contrarreloj a razón de al menos una al día. La operadora lanzó hace solo dos semanas un ERE de 6.080 personas en siete de sus filiales y esta misma semana se daban a conocer las primeras propuestas salariales y sociales de la oferta, pero hasta ahora no había estado encima de la mesa reducir el número de afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  4. 4

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  5. 5 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  10. 10

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo

Telefónica se abre a reducir el número de despidos, pero los sindicatos ven «imposible» el acuerdo