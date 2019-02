Taxistas y Comunidad de Madrid se vuelven a sentar a la mesa tras quince días de huelga El Gobierno autonómico anticipa que no va a aceptar la última propuesta del sector porque no va a legislar en contra de los VTC MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 4 febrero 2019, 12:21

Los taxistas y la Comunidad de Madrid se volverán a ver las caras hoy tras quince días de huelga. El Gobierno autonómico ha convocado a las 17:30 horas una reunión entre la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y los representantes del sector para abordar la última propuesta presentada el pasado jueves por el gremio.

Aunque la vuelta a las negociaciones es ya en sí un avance, el Ejecutivo regional, no obstante, ya avisa que no ve con buenos ojos el último texto del taxi. En él el gremio insiste en que de haber un tiempo mínimo de precontratación de servicios como Uber y Cabify, pero, a diferencia de anteriores propuestas en lo que se apuntaba una hora, el sector ahora no precisa ese tiempo para -dicen- intentar acercar posturas con el Gobierno de Ángel Garrido. Quieren que la Administración regional deje en manos del Ayuntamiento la potestad para fijar ese tiempo. El Gobierno autonómico solo estaba, hasta el momento, dispuesto a fijar una precontración espacial, esto es que los VTC no puedan responder a las llamadas de los clientes que se encuentren demasiado cerca (entre 300 y 500 metros).

El taxi tampoco renuncia a otra de sus exigencias clave: la de que los VTC solo puedan ser contratados para realizar una distancia mínima de carrera. No obstante, en el nuevo texto no se fija el número exacto de kilómetros, a diferencia de la última propuesta en la que se apuntaba que la carrera mínima debía de ser al menos 5 kilómetros.

En contra de la propuesta

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este lunes que no aceptará propuestas de los taxistas para legislar contra los vehículos de transporte con conductor (VTC). Ha insistió en que no van a «legislar para que de forma directa o indirecta desaparezca» el sector de los VTC« y dejar en la calle a «3.000 personas, como ha pasado en Barcelona».

Garrido ha apostado por la convivencia de estos «dos sectores» y ha reclamado a los taxistas que hagan «propuestas que vayan a favor de los taxis» y no «claramente» hacia la desaparición de los VTC.