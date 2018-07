200 personas trabajan en París en el prototipo del nuevo vehículo que Renault producirá en Valladolid en 2019 Celebración del Foro Horizonte sobre automoción, que organiza Radio Televisión Castilla y León, con la participación del presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos. / Leticia Pérez / ICAL El presidente de Renault España asegura que será «muy bonito, con gran valor tecnológico y novedades importantes» EL NORTE Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 18:47

El presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, adelantó hoy que en torno a 200 personas de la marca del rombo están trabajando en el prototipo del vehículo que será asignado a Valladolid para producirlo en su factoría en 2019. «Lo he visto y me ha encantado, pero no voy a decirles mucho más», señaló a los periodistas el alto directivo durante el Foro Horizonte sobre automoción, que organizó hoy Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL) en Valladolid, según informa Ical.

El alto directivo, reacio a dar muchos detalles, indicó que el nuevo vehículo se encuentra «en la fase prototipos» y que se trata de un modelo «muy bonito, con gran valor tecnológico y novedades importantes», además de señalar que «ya habrá tiempo de decir muchas más cosas».

Respecto a la fecha de lanzamiento del nuevo coche asignado a la fábrica de Renault en Valladolid se limitó a decir únicamente que «será próximamente», sin determinar el mes de 2019 en que se producirá la aparición en el mercado de lo que será una garantía en cuanto a la carga de trabajo y el empleo futuro en la planta automovilística vallisoletana.