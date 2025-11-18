El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de Enagás en Barcelona que conectará con Marsella a través del H2MED AFP

La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

Los estudios técnicos consideran viable la construcción del hidroducto BarMar entre Barcelona y Marsella

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

BarMar, el hidroducto submarino que conectará Barcelona con Marsella por mar, estará listo en 2032, según anunció este martes Enagás en un comunicado conjunto con ... sus socios. El operador del sistema gasista español y promotor del proyecto H2med junto a la portuguesa REN, la alemana OGE y las francesas Terega y Natran, han finalizado con éxito la primera evaluación en profundidad de la ruta por la que discurrirá la primera interconexión de hidrógeno con el norte de Europa. La campaña de prospección geofísica realizada en los veranos de 2024 y 2025 han confirmado que el corredor propuesto es viable desde el punto de vista de la ingeniería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  3. 3 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  4. 4 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  5. 5

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  6. 6 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  7. 7

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  8. 8

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032

La interconexión de hidrógeno entre España y Francia empezará a funcionar en 2032