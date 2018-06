Dimas Gimeno impugna el consejo de El Corte Inglés que dictaminó su cese Dimas Gimeno. / Efe La demanda, que se ha presentado de manera telemática, solicita la adopción de medidas cautelares para que se suspenda el acuerdo de su cese EFE Madrid Lunes, 25 junio 2018, 14:43

El expresidente de El Corte Inglés Dimas Ginemo ha impugnado la última reunión del consejo de administración de la compañía que determinó su cese al frente del gigante de distribución al entender que la reunión fue nula. Según han apuntado fuentes próximas al empresario, la demanda de impugnación se ha presentado de manera telemática en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, a la espera de que sea asignada a un juzgado determinado.

En su escrito, la defensa de Gimeno solicita la adopción de medidas cautelares para que se suspenda el acuerdo de su cese, una decisión que podrá adoptar el juez sin escuchar a la otra parte o bien convocando una vista de cautelares en la que se pronuncien las dos partes interesadas. Desde el entorno de Dimas Gimero se considera que el consejo de administración celebrado el 14 de junio, en el que se destituyó al empresario y se nombró presidente ejecutivo a Jesús Nuño de la Rosa, fue nulo al ser convocado por el secretario del consejo.

Según apuntaron las mismas fuentes, el consejo sólo podría haberse convocado por el presidente, en aquel momento Dimas Gimeno, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la propia compañía. Si el presidente se negara a convocar el consejo, el respaldo de un tercio de los consejeros sería suficiente para poder convocarlo, indican en este sentido.

Asimismo, dichas fuentes sostienen que el cese de Gimeno al frente de El Corte Inglés ya se había abordado en un consejo anterior, concretamente, el que tuvo lugar el 30 de mayo aunque no figurara este asunto en el orden del día de la reunión, que fundamentalmente tenía como objeto aprobar las cuentas del grupo correspondientes al ejercicio de 2017. En dicho consejo, que sí estaba convocado por el propio Dimas Gimeno, ya se trató su cese aunque al no haber quórum suficiente no se pudo sacar adelante, señalan desde el entorno de Gimeno.

En este sentido, indican que ya entonces se dio satisfacción a los consejeros para poder pronunciarse sobre la destitución de Gimeno, que fue solicitado en dicho consejo por una de las hermanas Álvarez. Además, indican que si hubieran querido convocar otro consejo de administración con el único objeto de cesar a Dimas Gimeno se tendría que haber presentado la solicitud y esperar a que se convocara en un plazo de 30 días.

Gimeno, que permaneció en su despacho mientras se celebraba el consejo del día 14, ya avanzó entonces que impugnaría su destitución ante los tribunales ya que consideraba que el consejo no se había convocado adecuadamente y, por tanto, podía ser declarado nulo.

En dicha sesión se designó a Jesús Nuño de la Rosa -que era hasta ahora uno de los dos consejeros delegados- nuevo presidente ejecutivo de la compañía, un nombramiento que fue aprobado por unanimidad por los consejeros presentes (9 de 10), mientras que el cese de Gimeno recibió ocho votos a favor y una abstención. Según fuentes de El Corte Inglés, con su nombramiento se perseguía «la vuelta a la unidad y la normalidad» tras meses de enfrentamiento público.