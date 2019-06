El Corte Inglés Empresas se impulsa con la reforma de 600 hoteles en 2018 Uno de los hoteles de Port Aventura reformados por El Corte Inglés Empresas. / R. C. Esta división, que aporta 327 millones a los ingresos del grupo y cuenta con 600 empleados, aprovecha el tirón del turismo para ampliar sus actuaciones de obras y proyectos JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 18 junio 2019, 18:37

El Corte Inglés Empresas ha registrado un crecimiento relevante en el último año en el que esta división de la compañía de grandes almacenes ha reformado o equipado más de 600 hoteles, y se han puesto en marcha cinco grandes proyectos internacionales, la mayor parte de ellos en Latinoamérica.

Además, en los últimos tres años, El Corte Inglés Empresas ha reformado y equipado más de 15.000 habitaciones de hotel, y ha acometido obras en más de un millón de metros cuadrados en el conjunto de sectores en los que opera. «Tenemos un crecimiento sostenido», ha indicado el director general de este área, Víctor Liñero. «Y dentro de la hostelería, hemos tenido un impulso importante en la última década, nos hemos convertido en un referente», ha afirmado.

La firma trabaja en numerosos proyectos dentro de este sector como el hotel Only You de Valencia, el Five Flowers de Formentera (primer hotel 5 estrellas de la isla), el Catalonia Gran Vía de Madrid, el hotel Ercilla de Bilbao y el centro de convenciones Amador en Panamá, entre otros. Este mes, junto con Port Aventura World, ha inaugurado dos nuevos hoteles en el parque de ocio tarraconense.

El Corte Inglés Empresas generó en el último ejercicio una cifra de negocios de 327 millones de euros, de los que casi el 50% proviene del sector de obras y equipamientos (hoteles, oficinas y otro tipo de edificaciones). El resto se refiere a actividades relacionadas con el vestuario profesional, los servicios y los suministros de diversa índole.

Se trata de la línea de negocio que dentro del grupo se dedica a la comercialización de productos y servicios para empresas y organismos. Sus principales áreas de actuación son obras, equipamientos, vestuario profesional y suministros a empresas y entidades. Centrados en el sector profesional, trabajan en hostelería, sanidad, restauración, educación y uniformidad de colectivos especializados.

Cuenta con un equipo de más de 600 profesionales, entre los que se encuentran arquitectos, aparejadores, interioristas, decoradores e ingenieros que se encargan de desarrollar los diversos proyectos de instalaciones, reformas y decoración. La filosofía de El Corte Inglés Empresas es la adaptación a las necesidades del cliente trabajando siempre con la mayor rigurosidad, con proveedores de primera calidad, y cumpliendo en todo momento con el compromiso adquirido en tiempos y costes, lo que contribuye a garantizar el éxito del proyecto.

El Corte Inglés Empresas es especialista en la renovación de hoteles. Dispone de una gama de soluciones que incluye desde las diferentes actuaciones de obra necesarias para acometer una reforma, hasta las instalaciones y elementos más técnicos. También se ocupa de proporcionar el equipamiento para cualquiera de las áreas (zonas comunes, habitaciones, restauración, cocinas, gimnasio, exteriores). Para ello, cuenta con un estudio de interiorismo y decoración propio.

La consolidación de El Corte Inglés Empresas como un referente en el ámbito turístico, quedó refrendada la pasada semana con el Premio a la Innovación en reformas y equipamientos hoteleros que otorga cada año la Asociación Catalana de Periodistas y Escritores de Turismo y Economía. Este galardón reconoce los méritos de El Corte Inglés Empresas en sus actuaciones de reformas y equipamientos en el sector hotelero.

Por otra parte, El Corte Inglés Empresas es además líder en el área de vestuario profesional, con más de 700.000 profesionales uniformados y casi cuatro millones de prendas realizadas en 2018. Entre las empresas que han vestido a sus empleados con prendas diseñadas o confeccionadas por los equipos técnicos de El Corte Inglés Empresas, destacan Correos, Iberia, Repsol, Iberdrola, Securitas, y otro tipo de colectivos, como Bomberos de Madrid.