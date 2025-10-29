El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una tienda de El Corte Inglés. E. P.

El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

El italiano Gastón Botazzini abandonará la compañía por discrepancias de estrategias con las familias de accionistas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:51

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. Poco más de un año ha durado Gastón Botazzini como consejero delegado de la compañía. Fue el ... 26 de julio de 2024 cuando la junta general de accionistas convirtió al argentino en el primer ejecutivo extranjero al frente del holding. Sin embargo, las discrepancias estratégicas con las distintas familias de accionistas del grupo han llevado a Marta Álvarez, su presidenta, a tomar la decisión de prescindir de él, según confirmó este miércoles la compañía en un comunicado.

