El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

Cambio en la cúpula de El Corte Inglés. Poco más de un año ha durado Gastón Botazzini como consejero delegado de la compañía. Fue el ... 26 de julio de 2024 cuando la junta general de accionistas convirtió al argentino en el primer ejecutivo extranjero al frente del holding. Sin embargo, las discrepancias estratégicas con las distintas familias de accionistas del grupo han llevado a Marta Álvarez, su presidenta, a tomar la decisión de prescindir de él, según confirmó este miércoles la compañía en un comunicado.

De esta forma, el consejo de administración de El Corte Inglés se reunió este miércoles con un único punto del día que ha supuesto el adiós de Botazzini y una nueva etapa para el grupo de grandes almacenes. La salida del italiano ha sorprendido a varios consejeros de la empresa, puesto que fue la propia Marta Álvarez quien decidió recuperar la figura del consejero delegado y lo propuso para impulsar el nuevo plan estratégico.

Previamente, Bottazzini había sido consejero delegado del gigante de la distribución latinoamericana Falabella y se había incorporporado al grupo español a comienzos de 2024 como asesor de la presidencia y de la comisión delegada con la tarea de ayudar en la transformación del holding. Su nombramiento como consejero delegado se anticipaba desde que fue fichado por Marta Álvarez en febrero de ese año como asesor ejecutivo, pero se dieron unos meses para comprobar el encaje en la estructura de la empresa española, una estructura en la que, al parecer, no ha terminado de cuajar.

Bottazzini se convirtió así en el primer directivo extranjero que se ponía al frente de El Corte Inglés y reportaba directamente a la Comisión Ejecutiva Delegada, presidida por Marta Álvarez. Álvarez, en aquel entonces, señaló que Gastón Bottazzini era un «refuerzo clave» para el crecimiento del grupo y para abordar el plan estratégico que busca impulsar ese crecimiento.

Nacido en Buenos Aires en 1969, Bottazzini fue primer ejecutivo de la empresa de grandes almacenes y distribución chilena Falabella, donde también desempeñó distintos cargos durante quince años. Fue socio en McKinsey&Company entre 1996 y 2008, centrado principalmente en los sectores financiero y de bienes de consumo en América Latina, Estados Unidos y España.

Cambios en la primera línea

Además de esta destitución, el consejo de administración aprobó con efecto inmediato la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía. En este sentido, Santiago Bau ha sido nombrado director general de El Corte Inglés, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera. Y Rafael Díaz Yeregui, vicesecretario del consejo, ha sido nombrado secretario general de la compañía, con rango de director general y asume las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del Consejo de Administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.