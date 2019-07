Tu compra en casa en 30 minutos Carrefour se alía con Glovo para hacer entregas ultra-rápidas los siete días de la semana a partir de septiembre en España, Francia, Italia y Argentina LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 17 julio 2019, 14:40

Llenar el carro de la compra a golpe de click no es demasiado habitual entre los consumidores españoles, que todavía prefieren acudir al supermercado para ver los alimentos que necesitan. Sin embargo, no será porque las grandes cadenas no se lo ponen fácil. A partir de septiembre Carrefour ofrecerá un nuevo servicio mediante el cual la compra llegará al cliente en 30 minutos o menos y cualquier día de la semana, domingos incluidos, algo que hasta ahora solo ofrecía el gigante electrónico Amazon. Aunque, claro, será solo para los clientes urbanos, y no todos.

Será posible gracias a la alianza que hoy anunció la cadena francesa con Glovo, la startup española de reparto de comida a domicilio, y que, además de en España, operará en Francia, Italia y Argentina. Pero habrá que esperar a septiembre para que esté operativa y, por el momento, en pocas ciudades: en España en Sevilla y Valencia; en Francia, París; en Italia, en Milán y Roma; y Buenos Aires en Argentina. Pero esto será solo una primera oleada y la intención es que en los próximos meses en función del país se sumen otras ciudades. Por el momento Glovo, empresa fundada en 2015, está presente en 21 países y en más de 100 ciudades, por lo que tiene recorrido.

Para realizar la compra, los consumidores podrán elegir entre una amplia gama de 2.500 artículos en la plataforma Glovo, lo que les da acceso a todos los tipos de productos, incluida una selección de productos frescos, productos de supermercado y una pequeña selección de artículos no alimenticios de uso cotidiano como los de salud, belleza y limpieza del hogar. Los repartidores que colaboran con Glovo (los conocidos como 'riders') recogerán los pedidos preparados en Carrefour Market, Carrefour City y tiendas Express de una gran red de tiendas. Gracias a la flota de repartidores que colaboran con esta empresa de comida a domicilio, los pedidos se entregan en la dirección proporcionada por el usuario a través de la app en un periodo de 30 minutos desde que se realiza el pedido.

«Carrefour constantemente busca nuevas formas de establecer una relación más cercana con sus clientes y mejorar su experiencia de compra ofreciendo servicios innovadores para facilitar su rutina diaria de compra. Con esta nueva alianza, Glovo ofrece un servicio de entrega a domicilio que complementa la oferta de Carrefour y permite atraer nuevos clientes», aseguró Amélie Oudéa-Castéra, directora ejecutiva de Comercio Electrónico, Datos y Transformación Digital de la cadena francesa. Para Oscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo esta alianza les permitirá alcanzar el objetivo de «construir este nuevo vertical y ayudarnos a seguir creciendo en todo el mundo».