Coca-Cola se plantea elaborar bebidas basadas en el cannabis Una hoja de marihuana La multinacional negocia con una compañía canadiense que produce marihuana legalmente ARTURO POSADA Valladolid Martes, 18 septiembre 2018, 10:37

Uno de los proyectos en cartera de Coca-Cola pasa por la elaboración de bebidas basadas en los componentes más beneficiosos de la marihuana. Según ha informado BNN Bloomberg, la multinacional estadounidense se encuentra en conversaciones con Aurora Cannabis, una compañía canadiense que produce legalmente esta planta. La idea que maneja Coca-Cola es crear una bebida a partir del compuesto CBD o cannabidiol, el componente no psicoactivo que se encuentra en el cannabis y que actúa como antiinflamatorio y para ayudar en la recuperación física, así como para aliviar el dolor y controlar los calambres. El CBD no produce los efectos psicotrópicos de otro componente del cannabis, el THC o tetrahidrocannabin, asociado con los estados de alteración de conciencia.

Tras la publicación de la información en BNN Bloomberg, Coca-Cola emitió un comunicado en el que confirmó que, aunque no tiene «interés» en la marihuana o el cannabis, «sí observa atentamente el crecimiento del componente no psicoactivo CBD como ingrediente en bebidas funcionales de bienestar en todo el mundo». Para la multinacional, el mercado «evoluciona rápidamente» y apunta que «aún no se han tomado decisiones» a este respecto.

En Estados Unidos, el componente CBD es considerado legal en los estados donde el uso médico o recreativo de la marihuana está permitido y en ciudades como Los Ángeles se encuentra entre las últimas tendencias relativas al 'wellness' o bienestar. Como publica 'The Guardian', el CBD se puede encontrar en cócteles servidos en California y en algunos bares se añaden unas pocas gotas de CBD a partir de aceite de oliva por 3,50 dólares extra.

En Canadá, sede de la compañía Aurora Cannabis, está previsto legalizar el uso recreativo del cannabis a partir del próximo 17 de octubre, lo que abre un posible mercado para Coca-Cola si finalmente se decide a elaborar las nuevas bebidas recuperadoras a partir de la marihuana. Según BNN Bloomberg, la multinacional estadounidense también mantuvo conversaciones con otra empresa canadiense, Aphria Inc, aunque finalmente esta negociación no llegó a cuajar.