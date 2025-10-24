El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram por la dificultad para denunciar contenido ilícito

La Comisión Europea asegura que estas plataformas incumplen sus obligaciones de proporcionar mecanismos sencillos para notificar contenidos ilegales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:08

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia este viernes a TikTok y Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) al constatar de forma preliminar que ... incumplen su obligación de conceder a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE). Bruselas señala que estas plataformas no ofrecen a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilícitos, así como para permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

