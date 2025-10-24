Bruselas advierte a TikTok, Facebook e Instagram por la dificultad para denunciar contenido ilícito

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia este viernes a TikTok y Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) al constatar de forma preliminar que ... incumplen su obligación de conceder a los investigadores un acceso adecuado a los datos públicos en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE). Bruselas señala que estas plataformas no ofrecen a los usuarios mecanismos sencillos para notificar contenidos ilícitos, así como para permitirles impugnar eficazmente las decisiones de moderación de contenidos.

La investigación apunta que cuando se trata de Meta, ni Facebook ni Instagram parecen proporcionar un mecanismo de «aviso y acción» fácil de usar para que los usuarios denuncien contenidos ilícitos, como material de abuso sexual de menores y contenidos terroristas. Los mecanismos que Meta aplica actualmente parecen imponer varios pasos innecesarios y demandas adicionales a los usuarios, unas prácticas que Bruselas considera que pueden ser «confusas y disuasorias».

Facebook, Instagram y TikTok tienen ahora la posibilidad de examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a estas conclusiones preliminares. Las plataformas pueden tomar medidas para remediar las infracciones. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales y de confirmarse las opiniones de la Comisión Europea, se puede llegar a imponer una multa a estas plataformas de hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial total del proveedor.