El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bruselas mantiene bajo vigilancia los contratos de Huawei con los Estados miembro EFE

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Los tentáculos del fabricante chino se extienden por todos los niveles de la Administración, según ha comprobado este periódico tras analizar la oleada de contratos públicos desde 2019

José A. González

José A. González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Los routers que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de ... los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales: en todas ellas, Huawei está ahí. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  4. 4 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  5. 5 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  6. 6 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  7. 7

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  8. 8

    Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid%u2026 y un calefactor de casa
  9. 9

    Asegura que tres encapuchados obligaron a su padre a sacar 400 euros de un cajero en Palencia
  10. 10 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos