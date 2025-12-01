El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Efe

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

La compañía pide disculpas por las dificultades y retrasos causados a pasajeros y aerolíneas

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:16

Comenta

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

Tras detectar este problema, Airbus pidió a los operadores que adoptaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Este lunes, el fabricante aeronáutico ha informado de que, de un total de alrededor de 6.000 aviones potencialmente afectados por este problema, la gran mayoría ya ha recibido las modificaciones necesarias.

«Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio», ha añadido la compañía.

Airbus ha pedido disculpas por las dificultades y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este incidente.

«La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración», ha subrayado.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  6. 6

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  7. 7

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  8. 8

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  9. 9

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  10. 10

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320