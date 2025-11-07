Los accionistas de Tesla pagarán hasta 878.000 millones de dólares a Elon Musk la próxima década El magnate tecnológico y fundador de la firma automovilística logra un respaldo del 75% en la votación de la junta a su subida de sueldo y también a un plan que incluye expandir los robotaxis y vender robots humanoides

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, obtuvo una rotunda victoria este jueves cuando los accionistas aprobaron un paquete salarial de hasta 878 000 millones de dólares (unos 760.200 millones de euros al cambio actual) durante la próxima década, respaldando así su visión de convertir al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica. Tras conocerse la noticia, las acciones de la firma automovilística subieron un 1 % en las operaciones fuera de horario. La propuesta fue aprobada con más del 75 % de los votos a favor.

Pero antes de esa votación, el propio Musk subió al escenario que la multinacional había montado para la ocasión en la ciudad de Austin (Texas), acompañado de robots bailarines. «Lo que estamos a punto de emprender no es solo un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo», afirmó en su discurso antes de dar la palabra a los accionistas. «Realmente va a ser toda una historia», enfatizó. «Otras juntas de accionistas son aburridas, pero las nuestras son espectaculares. Mirad esto. Es una locura», añadió con un gesto de satisfacción exultante, tal vez sabedor ya de su posterior triunfo societario..

Lo cierto es que los socios de Tesla también reeligieron a tres directores del consejo de administración, además de votar a favor de un plan de remuneración sustitutivo por los servicios de Musk, ya que un recurso judicial había bloqueado el paquete anterior. Los accionistas también respaldaron una propuesta que solicita al consejo celebrar elecciones anuales para todos los miembros del órgano de administración.

Según los analistas, la votación es positiva para las acciones de Tesla, cuya valoración depende de la visión de Musk de fabricar vehículos autónomos, expandir los robotaxis por todo Estados Unidos y vender robots humanoides, a pesar de que su retórica política de extrema derecha en las elecciones presidenciales de hace un año y en los meses posteriores como asesor de Donald Trump para sus severos recortes presupuestarios ha perjudicado a la marca Tesla este año.

En cualquier caso, se esperaba una victoria de Musk, ya que al multimillonario se le permitió ejercer todos los derechos de voto de su participación, de aproximadamente el 15% del total, después de que el fabricante de automóviles trasladara su sede a Texas desde Delaware –estado norteamericano que es escogido por grandes corporaciones de EE UU por sus muy beneficiosas condiciones fiscales-, donde un recurso legal había bloqueado un aumento salarial anterior, según señala Reuters. La aprobación se produce incluso después de la oposición de algunos inversores importantes, entre ellos el fondo de inversión soberano de Noruega.

La votación también disipará la preocupación de los inversores de que Musk, quien había llegado a amenazar con dimitir si no se aprobaba su fuerte incremento retributivo, haya diluido su atención al dedicarse a la política y a dirigir más otras empresas suyas, como el fabricante de cohetes SpaceX y la 'startup' de inteligencia artificial xAI. La junta directiva y muchos inversores que le han dado su respaldo han afirmado que el paquete de casi un billón de dólares beneficia a los accionistas a largo plazo, ya que Musk debe garantizar que Tesla alcance una serie de hitos para cobrar.

Los objetivos de Musk para la próxima década incluyen la entrega de 20 millones de vehículos por parte de la empresa, la puesta en funcionamiento de un millón de robotaxis, la venta de otro millón de robots y la obtención de hasta 400 000 millones de dólares en beneficios básicos. Pero para que él cobre, el valor de las acciones de Tesla tiene que aumentar en paralelo, primero hasta el nivel de los 2 billones de dólares desde los 1,5 billones actuales y después hasta los 8,5 billones.