El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Central nuclear de Almaraz EFE

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

El documento, en cualquier caso, no supone en la práctica ningún inicio de un avance formal, defienden desde el Ministerio para la Transición Ecológica

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:02

Comenta

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han notificado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una ... carta conjunta dirigida a la ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias han comunicado su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según han confirmado a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid
  2. 2

    Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa
  3. 3

    La cena que acabó con insultos racistas a una camarera en el centro de Valladolid llega a juicio
  4. 4

    Condenan a Alta Velocidad a indemnizar a un hostelero por la obra del túnel de Padre Claret
  5. 5 Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar
  6. 6

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  7. 7 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  8. 8 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  9. 9 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz

Las eléctricas trasladan al Gobierno su «disposición» de alargar la vida útil de Almaraz