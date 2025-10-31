El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

El futuro de la central nuclear de Almaraz está en manos del informe que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre seguridad radiológica ... después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la planta extremeña, presentasen este jueves una petición formal «sin condiciones» para extender la vida útil de sus dos reactores hasta 2030. Así lo ha afirmado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras confirmar que las titulares no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora.

«En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que hemos dicho desde el Gobierno desde el principio, los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales», ha explicado la ministra. La titular de Transición Ecológica ha incidido en que la postura del Ejecutivo «no se ha movido en ningún momento» y que han sido las empresas las que finalmente han cedido.

El segundo cambio, según ha explicado Aagesen, es sobre el calendario de cierre que se pactó en 2019 entre las titulares y Enresa, y que en este caso se ciñe exclusivamente al caso de Almaraz hasta 2030 .

Salvados estos dos obstáculos, el último escollo tiene que ver con la tercera línea roja que marcó el Ejecutivo -la seguridad nuclear- y que depende ahora de los técnicos. Es el CSN el que tendrá que dar luz verde a la petición si desde el punto de vista técnico se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear. «Es el que debe avalar o no que la central puede seguir operando en condiciones de seguridad», insistió Aagesen. Por tanto, para dar el sí definitivo, el Gobierno quiero esperar a ver «si se cumple esa línea roja de seguridad».

Aagesen se ha escudado en su intención de no «prejuzgar» lo que pueda decir este organismo sobre una cuestión delicada en el seno del Ejecutivo, ya que el cierre de las centrales nucleares españolas forma parte del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, que rechaza de plano esta prórroga.

Sobre la decisión final, Aagesen no quiere dar plazos e insiste en que será el CSN el que será clave para determinar los próximos pasos. «Hablamos de seguridad nuclear. No podemos fijar fechas ni hacer valoraciones previas. Cuando llegue el informe, veremos qué dice y actuaremos en consecuencia», ha zanjado.

El Gobierno no tiene previsto solicitar un informe a Red Eléctrica en esta fase, ya que, según la normativa, dicho informe es preceptivo únicamente en caso de cierre, no de prórroga, según ha informado la ministra Y en cuanto a la solicitud de las eléctricas para congelar el procedimiento de cese que está en marcha para cumplir con la orden ministerial de 2020, el Gobierno es tajante. «Nos lo han solicitado, sí, pero no nos compete. Es una cuestión que corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. En materia de seguridad nuclear, el Gobierno no se va a posicionar».