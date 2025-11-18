El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El irlandés Paschal Donohoe presidiendo una de las reuniones del Eurogrupo. REUTERS

Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

La retirada del irlandés abre la puerta a que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pueda presentar su candidatura a liderar este foro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:11

El presidente del Eurogrupo -el foro de discusión de los ministros de Economía de los países del euro-, el irlandés Paschal Donohoe, ha presentado este ... martes su dimisión para asumir un cargo en el Banco mundial. El anuncio del político, que también ha renunciado a su cargo como ministro de Finanzas de Irlanda, ha llegado por sorpresa, después de haber sido reelegido en julio para un nuevo mandato al frente del Eurogrupo de dos años y medio.

