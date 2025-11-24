EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales

El secretario de Estado de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvieron un cara a cara este ... lunes en Bruselas, en el marco de la reunión de ministros de la UE de este área. Encima de la mesa tenían el acuerdo entre Washington y el bloque firmado en julio los aranceles al acero y el aluminio europeo, que están afectando al sector. Durante su intervención, una vez acabado el encuentro, Lutnick afirmó que EE UU sólo hará concesiones al aluminio y el acero si la UE se replantea sus normativa digital, que afecta a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Meta y Apple, entre otros.

«Una vez fijen un marco con el que estemos cómodos y que resuelva los casos que están en el aire, podremos hablar del aluminio y el acero y ver una solución que pueda ser muy positiva para Europa», destacó Lutnick. Su contraparte europea, por su parte, apuntó que «la normativa digital europea no es discriminatoria ni está dirigida a EE UU. Estamos listos para responder a sus sugerencias, igual que ellos lo están para responder a las nuestras en el ámbito del acero y aluminio».

En ese sentido, Sefcovic explicó que un equipo negociador viajará a Washington para avanzar en el diálogo con la Casa Blanca, siempre en el marco del acuerdo comercial firmado en julio, que sienta «una buena base» para «resetear» las relaciones entre EE UU y la UE.

Bruselas ha impuesto multas multimillonarias a las 'big tech' estadounidenses por incumplir la normativa digital europea, muchas de las cuales se disputan actualmente en los tribunales. Google ha sido hasta ahora la compañía más multada: en 2018 recibió una sanción de 4.343 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado con el sistema operativo Android, obligando a los fabricantes a preinstalar el buscador y el navegador de Google. En septiembre de este año, Bruselas volvió a multar a la multinacional con 2.950 millones, por favorecer en su publicidad digital sus propios servicios en perjuicio de rivales, editores y anunciantes desde 2014.