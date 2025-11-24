El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El secretario de Estado norteamericano, Howard Lutnick. EFE

EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales

Washington y Bruselas continúan negociando sobre la base del acuerdo firmado en julio y la semana que viene mantendrán una reunión en suelo norteamericano

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

El secretario de Estado de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvieron un cara a cara este ... lunes en Bruselas, en el marco de la reunión de ministros de la UE de este área. Encima de la mesa tenían el acuerdo entre Washington y el bloque firmado en julio los aranceles al acero y el aluminio europeo, que están afectando al sector. Durante su intervención, una vez acabado el encuentro, Lutnick afirmó que EE UU sólo hará concesiones al aluminio y el acero si la UE se replantea sus normativa digital, que afecta a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Meta y Apple, entre otros.

