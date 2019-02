Los cursos de 'Economía para llevar' de Bankia

Llega Bankademia, un nuevo concepto para aprender economía doméstica Lunes, 4 febrero 2019, 11:22

¿Tienes tres minutos para tomar un café? Ese es el tiempo que precisa para aprender a gestionar los gastos de su presupuesto familiar. Así es Bankademia, una novedosa multiplataforma educativa que ha creado Bankia para que aprender sobre finanzas sea sencillo y accesible. La formación viene de la mano de expertos e 'influencers' que se encargan de ponerle fácil los aspectos más importantes de las finanzas, esté donde esté. Para Bankia, de ahí nace el concepto 'para llevar'. Los contenidos de los cursos son cortos, simples, interesantes y están siempre disponibles en bankia.es/bankademia, para que pueda salir de dudas en un momento, ya sea en el autobús, en la calle, en el mercado... Estas píldoras formativas se presentan en formatos sumamente atractivos, como vídeos, gráficos, podcasts y más contenidos útiles que se centran en responder preguntas que todos tenemos sobre ahorros, préstamos, inversiones, alquileres, presupuestos, etcétera.

Y esto no es todo. Próximamente, llegarán las 'masterclass' de Bankademia. En ellas, personalidades de la televisión y del mundo de los negocios se visten de conferenciantes para contarnos sus experiencias y ofrecernos sus consejos. El primer ponente será Risto Mejide, quien nos hablará de la importancia de invertir en uno mismo. Sin duda, un motivo más para darse una vuelta por bankia.es/bankademia.

Adherido al Programa Funcas de Estímulo a la Educación Financiera, Bankia puso en marcha esta iniciativa que busca promover la educación financiera y estimular la cultura económica de los ciudadanos en particular.

De esta manera, se centra en materias tan comunes y tan cercanas como las cuentas del hogar; los gastos de la vivienda, ya sea una hipoteca o el pago de un alquiler; cómo ahorrar o invertir; gestionar una ayuda o subvención, afrontar el pago de impuestos, etc. Esta información no solo se personaliza para la economía familiar, sino que se adecúa también pensando en otros colectivos, como las pymes o en el sector agrario, entre otros. La formación es presencial y digital, aunque la facilidad del teléfono móvil es difícil de sustituir. El aprendizaje se realiza no solo con lecciones o charlas, sino que incluye la posibilidad de hacer consultas. Bankademia está disponible también en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.