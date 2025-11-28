Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

Ya en julio, Cuerpo intentó hacerse con el cargo en el que partía como favorito el irlandés Paschal Donohoe, pero retiró su candidatura en el último momento al constatar que no contaba con los apoyos necesarios para salir elegido. Aquella fue la tercera ocasión en la que España presentaba a un aspirante al cargo -lo intentaron, sin éxito, Luis de Guindos en 2017 y Nadia Calviño en 2020-. Su retirada despejó el camino para la reelección del irlandés, que abandona ahora el cargo para trabajar en el Banco Mundial.

La renuncia a optar a la presidencia del Eurogrupo tiene lugar a pocos meses de que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, abandone su puesto, en mayo de 2026. España quiere mantener un puesto de influencia en el Eurobanco, pero lo tendrá complicado para lograr las otras tres vacantes que se crearán en 2027, con la salida de su presidenta Christine Lagarde, del economista jefe Philip Lane y Isabel Schnabel, que forma parte del Comité Ejecutivo de esta institución europea con sede en Fráncfort.

Esta misma semana, el ministro de Economía español destacó en Bruselas que lo importante para España es que el Eurogrupo «sea un elemento »dinamizador de las principales discusiones económicas a nivel europeo« y que sirva para »avanzar rápido« en ámbitos como la Unión de Ahorro e Inversiones y el euro digital. Además, aseguró que en el contexto actual »debemos trabajar para que haya un cierto equilibrio, una presencia destacada y relevante de España en las instituciones económicas de la Unión Europea (UE)«, una frase que ya anticipaba que el país miraba más allá del Eurogrupo.