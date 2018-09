Contratar una hipoteca se encarece por primera vez en seis años Un joven busca vivienda. / EL NORTE Los tipos de interés de los créditos tocan fondo: desde un techo del 4% en 2012, en Castilla y León han caído hasta el 2,11% y en el segundo trimestre han vuelto a repuntar ÁNGEL BLANCO ESCALONA Lunes, 10 septiembre 2018, 14:00

De cambio de ciclo puede calificarse el momento que están viviendo justo ahora los tipos de interés hipotecarios, que además preconizan lo que va a suceder con el precio oficial del dinero que marca el Banco Central Europeo. Después de casi seis años de bajadas ininterrumpidas, los tipos de interés de contratación inicial de las hipotecas registraron en el segundo trimestre de 2018 su primer ligero incremento. En el conjunto de España el tipo medio fue del 2,30%, frente al 2,26% del primer trimestre, que supuso el mínimo de la serie. En el caso de Castilla y León, del 2,11%del periodo enero-marzo, también mínimo histórico, se ha pasado al 2,13%.

Además, las diferencias territoriales se han acentuado, con una distancia de 0,79 puntos porcentuales entre el mayor y el menor importe medio, según desvela la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores. Las comunidades con menores tipos con País Vasco (1,80%), Navarra (1,99%) y Cantabria, mientras que las mayores cuantías se dieron en Cataluña (2,59%), Murcia (2,49%) y Canarias (2,47%).

Además, la contratación de nuevos créditos hipotecarios a tipo de interés fijo recuperó durante el segundo trimestre la senda alcista que parecía haber abandonado en los periodos previos, caracterizados por una notable estabilidad. Entre abril y junio, la contratación a tipo de interés fijo se incrementó en 2,48 puntos hasta situarse en el 39,74% de los nuevos créditos hipotecarios, lo que supone un nuevo récord. En cuanto a la comunidad autónoma, siempre menos proclive a este tipo de opción, el porcentaje de nuevas hipotecas a tipo fijo fue del 33,06%. El 66,07% se firmaron referenciadas al euríbor (más el diferencial correspondiente) y el 0,87% restante, a otros indicadores. Los mayores pesos de contratación a tipo de interés fijo se alcanzaron en Murcia (57,62%), Cataluña (51,57%) y la C. Valenciana (50%).

Los registradores dan por sentado que a lo largo de próximos trimestres los tipos ofertados por la banca mantendrán una ligera tendencia ascendente, «pudiendo contar con un cierto grado de estabilidad de resultados en el mejor de los escenarios». En todo caso, admiten, «se tratará de tipos de interés comparativamente mucho más bajos que en la mayoría del periodo histórico del que se disponen de resultados».

Qué pasará a medio plazo

Eso sí, «a medio plazo –explican– resulta previsible un incremento de los tipos de interés por parte del BCE, por lo que progresivamente se irá incrementando con mayor claridad los tipos de interés de contratación inicial». En consecuencia, es muy probable que los pasados trimestres hayan sido los de tipos de interés más bajos de un largo periodo histórico, «debiendo esperar muchos años para contar con unas condiciones tan favorables desde el punto de vista del deudor hipotecario».

Para el Colegio de Registradores, la modalidad de contratación a tipo de interés fijo es, «sin duda», la que cuenta con mayor recorrido y aquella por la que, desde el sistema financiero, más se está apostando «como vía para contrarrestar los actuales bajos tipos de interés derivados de la política de tipos de interés del BCE y que, según las previsiones, parece que a medio plazo va a presentar un cambio relativamente significativo».

El encarecimiento de los precios presiona al alza el endeudamiento El endeudamiento hipotecario sigue creciendo con cierta intensidad, presionado al alza por el aumento del precio de la vivienda y la dinamización del mercado hipotecario, según constatan los registradores de la propiedad. En el segundo trimestre del año, el incremento intertrimestral en el conjunto de España fue del 2,91%, hasta alcanzar un resultado medio de 1.275 euros/m² en lo que respecta al importe del nuevo crédito hipotecario. Los mayores niveles de endeudamiento hipotecario por metro cuadrado se dan en Madrid (1.856), Baleares (1.798) y País Vasco (1.694). En la mayoría de las comunidades se incrementa el endeudamiento hipotecario por metro cuadrado (trece) y solo hay descensos en cuatro. Los mayores incrementos se producen en Baleares (16,15%), La Rioja (5,18%) y Canarias (4,97%). En Castilla y León, donde importe del nuevo crédito hipotecario arroja una media de 874 euros por metro cuadrado (la quinta más barata, por delante de Extremadura, Murcia, La Rioja y la C. Valenciana, el incremento trimestral es del 2,10%. Por otro lado, la estadística revela cómo se van reduciendo los niveles de compra en efectivo, una vez que el mercado se va distanciando del ajuste máximo del precio de la vivienda también contribuye a un alza de los niveles de endeudamiento.

No en vano, el Banco de España confirmó la pasada semana que el euríbor si bien sigue en terreno negativo y cerró el mes de agosto en el -0,169%, en sus registros diarios ya ha mostrado un cambio de tendencia alcista que no se atisbaba de forma tan patente desde el verano de 2014. Desde el 24 de agosto, este índice no ha vuelto a profundizar en las cotas que acostumbraba y que le llevaron, incluso, a registros del -0,19%. Si se confirma esta evolución, a finales de septiembre se producirá la primera subida interanual, lo que incrementaría las hipotecas de forma mínima –unos 15 céntimos al mes–, algo desconocido para quienes contrataron la hipoteca en el último lustro.

El euríbor se adentró en febrero de 2016 en terreno negativo por primera vez en la historia ante la política ultraexpansiva del BCE para apuntalar la recuperación en la zona euro, por lo que ya acumula dos años instalado por debajo del 0%.