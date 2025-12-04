El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tendidos eléctricos. EFE

La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

Competencia vuelve a ampliar quince días más esta batería de medidas temporales para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:56

Comenta

Red Eléctrica (REE) pidió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre modificar varios procedicimientos de operación del ... sistema eléctrico para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión después del gran apagón sufrido el 28 de abril. Y la CNMC ha decidido prorrogar por segunda vez estas medidas temporales dada que las oscilaciones de tensión siguen siendo importantes y lo ve necesario para evitar nuevas crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  3. 3

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  4. 4

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  5. 5

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  6. 6 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón

La CNMC prorroga las medidas exigidas por Red Eléctrica para evitar un nuevo apagón