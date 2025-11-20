El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas REUTERS

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  2. 2

    Condenado a dos años y medio de prisión por arrollar mortalmente a tres camioneros en Tordesillas
  3. 3 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  4. 4 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  5. 5 Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas
  6. 6

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  7. 7 Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  8. 8

    «Cuando estoy en Alemania, me doy cuenta de lo española que soy»
  9. 9 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  10. 10

    Circulaba a 248 kilómetros por hora con su vehículo por la autovía A-231

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026