Castilla y León es la tercera comunidad con mayor tasa de empleados públicos

A la espera de la oferta de plazas de la comunidad para 2018

Expectación entre opositores y nuevos interesados. Recientemente se ha aprobado la mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) de los últimos 10 años, con una convocatoria de casi 31.000 plazas para la renovación de la Administración central. «La mayor oferta en la última década» incluye las 7.688 plazas de docentes, fuerzas armadas y de policías y guardia civiles que fueron convocadas el pasado abril por el anterior ejecutivo, y otras 23.156 plazas de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Adicionalmente, la oferta contiene un decreto ley extraordinario para crear 323 empleos para el refuerzo de medios de atención a refugiados e inmigrantes.

En la región, por su parte, se continúa a la espera de la oferta para cubrir vacantes en este 2018, y los consiguientes concursos de oposición. Castilla y León, el pasado marzo, fue la primera comunidad autónoma de España en publicar un avance de la OPE de este año, en el que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un total de 1.064 plazas para personal sanitario. Si bien es solo una parte de las que se ofertarán este año, cuando todavía queda pendiente la oferta ordinaria por la tasa de reposición de efectivos de personal del servicio de salud, que se pondrá en marcha una vez aprobadas las nuevas plazas de empleo público de la comunidad.

Última convocatoria

En septiembre de 2017, la Oferta Pública de Empleo en Castilla y León tuvo una dotación de 199 puestos de cuerpos y escalas de funcionarios no docentes; 1.533 plazas de cuerpos de funcionarios docentes de enseñanzas no universitarias, de las que 1.200 son para Cuerpos de Enseñanzas Medias, y 333 para el Cuerpo de Maestros ; 798 plazas de personal laboral, de las que 618 se refieren a procesos de estabilización de empleo temporal y 45 a trabajadores declarados indefinidos no fijos por sentencia judicial; y, por último, 2 plazas de funcionarios del Cuerpo de Enfermeros Subinspectores. Además, para el acceso por el turno de promoción interna, se ofertaron 240 plazas de personal funcionario y otras 240 de personal laboral, según la información proporcionada por la FeSP de UGT.