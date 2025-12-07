El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas en el Casco Viejo de Bilbao R.C.

Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel

En España hay casi 40.000 personas que intercambian gratis sus viviendas con otras de cualquier parte del mundo y se sitúa como el segundo país con más usuarios, por delante de EE UU

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

El hijo mayor de Marta Lamas Quintela embarcará el próximo 10 de enero en el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' repitiendo la travesía que un ... año antes completó la Princesa Leonor. La familia le acompañará en algunas de las escalas de su travesía y pernoctará en viviendas de Cádiz y Puerto Rico a cambio de prestar a otros viajeros desconocidos su residencia en Ferrol (La Coruña). Veterana de la plataforma a lo largo de quince años y más de 200 intercambios, sus tres hijos han crecido visitando destinos tan diversos como Estados Unidos, Grecia, Colombia, Malasia, Singapur o México en hogares ajenos. «Para nosotros el intercambio de casa no es un ahorro, es una forma de viajar», asegura Lamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  6. 6

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel

Tú a mi casa y yo a la tuya: el auge de viajar sin pagar hotel