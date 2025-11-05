El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Correo

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

La Comisión Europea lanza un ambicioso plan para conectar las capitales europeas y asegura que trabaja con Francia y España para acelerar la construcción de la infraestructura necesaria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

París-Madrid en apenas 6 horas y Madrid-Lisboa en 3. El ambicioso plan para impulsar los trenes de alta velocidad de la Comisión Europea ... busca conectar las capitales europeas para 2035 y reducir los tiempos de viaje. La iniciativa presentada este miércoles incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. «Son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea», ha asegurado el comisario de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  2. 2

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  3. 3

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  4. 4 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  7. 7

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  8. 8

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  9. 9

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia
  10. 10

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035

Bruselas quiere conectar Madrid con París y Lisboa con un tren de alta velocidad para 2035