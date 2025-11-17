Bruselas confirma que España es el motor económico de la UE, con un crecimiento del 2,9% este año

La economía española sigue siendo el motor de Europa. Así lo confirman las Previsiones Económicas de Otoño, que ha presentado este lunes la Comisión Europea ... y que elevan hasta el 2,9% el crecimiento del país para este año, en línea con la actualización del Gobierno español que se hará pública este martes y aumentando las previsiones del país, que en primavera calculaba que avanzaría un 2,6%. España es además la que más crece entre las grandes economías de la Unión Europea (UE) -el crecimiento de este año duplicará la media europea, que se sitúa en el 1,4%- y sus datos están muy por encima de los que se prevén para Alemania (un 0,2% este año) y Francia (con un avance del 0,7% en 2025). De este modo, el Ejecutivo comunitario confirma que la economía española será el motor económico europeo.

En un contexto de gran incertidumbre, con tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania y las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, es espera que la economía europea mantenga un crecimiento del 1,4% de su Producto Interior Bruto (PIB) este año y el que viene -tres décimas más de lo que calculaba en primavera- y que crezca un 1,5% en 2027.

El Ejecutivo comunitario señala que la economía europea ha avanzado más de lo previsto en los tres primeros meses del año «debido principalmente al aumento de las exportaciones, anticipando el aumento de aranceles en las exportaciones». Europa ha seguido creciendo entre junio y agosto y se espera que la actividad económica «siga expandiéndose moderadamente» hasta 2027. Los datos de la Eurozona son ligeramente peores, con un crecimiento del 1,3% este año, del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027.

Los cálculos para España, sin embargo, son mucho mejores con un crecimiento «robusto» del 2,9% este año y se «moderará gradualmente» al 2,3% y al 2% en 2026 y 2027, respectivamente. El consumo privado, la demanda doméstica y las inversiones impulsarán la actividad económica. Se espera que la inflación se modere del 2,5% con el que cerrará este año al 2% el año que viene, un 0,1% más de lo que preveía en mayo.

Deuda y déficit públicos

En cuanto al déficit público doméstico, el Ejecutivo comunitario espera que se siga reduciendo del 2,5% de 2025 al 2,1% en 2027, gracias al paquete de impuestos adoptado el año pasado, a la retirada de ayudas energéticas y al desarrollo económico favorable. También se espera que el ratio de deuda se sitúe por debajo del 100% del PIB. La reducción en estos dos ámbitos es importante para ajustarse a la senda de sostenibilidad marcada por Bruselas y librarse de un procedimiento de déficit o deuda excesivos. El país todavía rebasa las líneas rojas de la Comisión Europea al superar el ratio del 60% de deuda pública sobre el PIB, mientras cumple las del déficit, al mantenerse por debajo del 3%.

El mercado laboral doméstico se mantendrá fuerte y se espera que la tasa de desempleo siga reduciéndose y se sitúe en el 10,4% este año. Bajará hasta situarse por debajo del 10% en los dos próximos años, unos niveles de paro que no se habían visto en diez años, pero que siguen estando entre los mayores del bloque comunitario.

Mientras, la economía francesa se desacelerará este año al 0,7% y crecerá un 0,9% el año que viene, debido al impacto de la incertidumbre política y de los ajustes fiscales necesarios debido a la elevada deuda del país, que crecerá hasta el 120% del PIB este año. En el caso de Alemania, después de dos años de contracción, la actividad económica se estancará en 2025, antes de crecer un 1,2% en 2026 y 2027. La Comisión apunta que los efectos positivos del aumento del gasto público tendrán como contrapeso las tensiones comerciales, que se espera que impacten en las exportaciones del país. Y es que Alemania es el país más expuesto a este tipo de conflictos debido al gran peso de sus exportaciones en la economía.