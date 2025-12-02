Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

El canciller alemán Friedrich Merz exigió el viernes, en una nueva carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que Bruselas tuviera en cuenta los motores de combustión «altamente eficientes» y que revisara los límites de emisiones marcados para 2035. Ya en septiembre, representantes de los fabricantes europeos de automóviles transmitieron a la Comisión la necesidad de flexibilizar dicha prohibición, para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos. La principal demanda de las firmas de automóviles busca facilitar la descarbonización del sector y a la vez poder competir con los vehículos eléctricos chinos, más baratos que los europeos.

El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, aseguró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (también perteneciente al PPE) «revisará la legislación de emisiones» y que el motor de combustión «seguirá estando permitido en Europa». Las palabras de Tzitzikostas son, con todo, la primera señal de que el Ejecutivo comunitario estaría abierto a revisar esta normativa.